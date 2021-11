Livret A : vers une hausse du taux d'intérêt ?

L'autre donnée, c'est l'inflation en France « mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l'indice Insee mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages », explique la Banque de France. L'Insee publie chaque mois l'inflation sur un an, or, celle-ci progresse. Pour le mois d'octobre, la hausse des prix s'établissait à 2,6% sur un an.



C'est la Banque de France qui calcule le taux d'intérêt les 15 janvier et 15 juillet, en prenant en compte les chiffres des six mois précédents. On n'a pas encore les données pour les mois de novembre et de décembre, mais la moyenne pour les quatre premiers mois du deuxième semestre est de 1,9%. Avec ces informations, le résultat du calcul pour le taux du Livret A est de 0,67%, arrondi au dixième de point le plus proche, donc 0,7%. Bien sûr, c'est une hypothèse puisqu'il manque des données, mais une bonne nouvelle sera peut-être au bout du chemin pour les épargnants.