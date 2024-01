Livrets d’épargne réglementés : 2023 bat record sur record

En somme, au 31 décembre 2023, les Français détenaient 636,7 milliards d'euros sur les livrets défiscalisés, avec plus de 18 milliards d'euros d'intérêts pour l'année. Cette augmentation de près de 60 milliards d'euros sur un an illustre une tendance à la prudence financière. Toutefois, les Français ne doivent pas oublier que pour les Livrets A et les LDDS, le rendement réel a été négatif : l’inflation a atteint 4,9% sur un an d’après l’Insee, alors que le taux d’intérêt n’était que de 3%.



Le taux des livrets A et LDDS ne va pas bouger avant février 2025, ayant été gelé par le gouvernement. Une bonne nouvelle pour les épargnants : si l’inflation, comme attendu, tombe sous la barre des 3% en moyenne en 2024, alors les Livrets A et LDDS auront un rendement réel positif, ce qui n’est pas arrivé depuis plusieurs années.