Location : des milliers de logements pourraient manquer

D'après une note du Commissariat général du développement durable, le nombre de « passoires thermiques » était de 4,8 millions logements mal isolés en 2020, soit environ 15% du parc immobilier. Mais le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), mis en place depuis l'an dernier, revoit la méthode de calcul et augmente fortement le volume de ce type de biens, qui représenteraient un quart du parc !



Selon des chiffres de BFM Business, il y aurait donc de 8 à 9 millions de logements classés F et G, dont 4 millions à rénover aussi bien dans le parc privé que dans les HLM. Il faut savoir que sans rénovation, les logements classés F ne pourront plus être loués à partir de 2025. Et en 2028 pour ceux classés G. Tous les propriétaires de ces biens immobiliers auront-ils la volonté et les moyens d'effectuer les travaux d'ici là ?