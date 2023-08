Locations touristiques : les amendes ont rapporté plus de 6 millions d'euros à Paris

À Paris, un logement ne peut être loué sur une plateforme comme Airbnb que s'il s'agit d'une résidence principale, dans la limite de 120 jours par an, et doit posséder un numéro d'enregistrement. Ces règles visent à trouver un équilibre entre l'offre de logements touristiques et la protection des quartiers traditionnels. Plusieurs quartiers sont confrontés à une présence importante de meublés touristiques, ce qui nuit à l'habitat traditionnel.



Deux députés ont proposé de diviser par deux le nombre de jours de location maximum, soit 60 jours au lieu de 120 jours. Ian Brossat abonde en ce sens et évoque également la question de la fiscalité, critiquant une niche fiscale avantageant ceux qui louent sur Airbnb plutôt qu'en professionnel. La régulation des locations touristiques à Paris démontre son efficacité, mais la situation demeure complexe et en constante évolution. La mairie reste vigilante, notamment pendant les Jeux olympiques, et l'état d'esprit demeure ouvert à la location occasionnelle pour éviter de « transformer des logements en hôtels clandestins, en machine à cash ».