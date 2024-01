Logement social : moins d'attributions malgré une demande en hausse

Les délais d'attente pour l'obtention d'un logement social continuent de s'allonger, avec une moyenne de 520 jours pour les ménages ayant finalement obtenu un logement et 721 jours pour ceux en attente. Les familles monoparentales bénéficient de délais légèrement plus courts, tandis que les couples avec enfants, surtout ceux avec plusieurs enfants à charge, font face à des attentes plus longues.



Les variations sont également perceptibles selon les catégories de demandeurs. Les attributions pour les agents de l'État et les étudiants ou apprentis ont connu une hausse respective de 28% et 6%, tandis que les chômeurs ont subi une diminution importante de 20%.



En termes de provenance, les attributaires viennent principalement du parc social (27%), du parc privé (25%), et d'un hébergement chez un proche (27%). L'Ancols, établie en 2015, joue un rôle clé dans le contrôle et l'évaluation des organismes de logement social.