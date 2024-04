Logement social : vers une réforme contre les plus riches ?

Le parc de logements sociaux en France compte environ 4,8 millions d'unités, hébergeant près de 10 millions de personnes. Cependant, la demande dépasse largement l'offre, avec plus de 2 millions de demandes en attente d'attribution. La réforme vise à libérer des logements actuellement occupés par environ 1% des locataires dont les revenus dépassent de 20% à 30% les plafonds requis, selon les zones géographiques. Ce segment représente une proportion non négligeable du parc, estimée à plusieurs dizaines de milliers de logements.



Les disparités de revenus au sein des occupants de logements HLM sont frappantes. Alors que la majorité des locataires vivent avec des revenus inférieurs à deux fois le SMIC, un petit pourcentage bénéficie de revenus qui, au fil des années, ont largement dépassé les critères initiaux d'éligibilité. La stagnation de certains ménages dans le parc social, malgré une amélioration de leur situation financière, crée un effet de verrouillage, limitant la mobilité sociale et économique et exacerbant les inégalités.