Logement : un coup de pouce de 150 euros pour les chômeurs et les petits salaires

Malgré le déconfinement, les mesures d'aide se poursuivent, comme le chômage partiel qui a certes déjà baissé le 1er juin, ou encore la prolongation de l'interdiction des expulsions jusqu'en juillet (la fameuse trêve hivernale). Une nouvelle aide vient compléter l'ensemble des mesures d'urgence, a annoncé Julien Denormandie, le ministre du Logement : 150 euros pour aider à payer le loyer ou rembourser un emprunt immobilier. L'objectif est d'éviter les impayés de loyer. C'est Action Logement, un organisme géré par le patronat et les syndicats, qui est chargé de la distribution de cette aide.



C'est à partir du 30 juin que les bénéficiaires pourront demander ce coup de pouce de 150 euros. Il y a plusieurs critères à remplir pour pouvoir y prétendre. L'aide peut être versée aux salariés du secteur privé, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail, ainsi que les demandeurs d'emploi. La rémunération ne doit pas dépasser un Smic et demi. Les salariés devront justifier avoir perdu au moins 15% de leurs revenus à cause des mesures de confinement qui sont intervenues mi-mars.