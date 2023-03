Loger tous les Français : une cause prioritaire pour le promoteur ALILA

Fondée en 2007 par Hervé Legros, Alila est une société de promotion immobilière basée à Lyon qui construit chaque année des milliers logements sur le territoire français. Des habitats qui partagent deux points communs : la qualité et le prix maîtrisé. En effet, Hervé Legros a créé son entreprise dans le but d’offrir à tous les Français les moyens de trouver des logements dignes et adaptés à leurs besoins.Comprenant les enjeux du logement pour tous, l’autodidacte a tout de suite identifié les opportunités de ce marché, quand les autres promoteurs n’y voyaient que des contraintes. Et quand on voit les résultats d’ALILA, il semble clair qu’Hervé Legros répond à une réelle demande en France.Son groupe a réalisé 730 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, construit plus de 8 000 logements et piloté 175 opérations d’aménagement. ALILA est aujourd’hui le numéro un français du logement pour tous, et se revendique dans le top 10 des plus grands promoteurs du pays. Depuis 2017, Hervé Legros figure dans le Classement Choiseul, qui liste les 100 décideurs économiques de moins de 40 ans les plus influents de l’Hexagone (59place en 2019 - 12place en 2020 – 8en 2021).Ces derniers mois, Hervé Legros profite de sa visibilité pour dénoncer la crise du logement en France, qui ne cesse de s’aggraver au fil des ans. En effet, le faible nombre d’appartements neufs et l’explosion des prix de l’immobilier mettent en grande difficulté les Français les plus modestes. Résultat : 4,15 millions de personnes seraient aujourd’hui mal logées, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre.Le président-fondateur d’ALILA demande au gouvernement de réagir pour faire du logement pour tous une cause nationale . « L'engagement en faveur du logement pour tous est un combat qui mérite d'être érigé en priorité nationale au même titre que la santé, l'emploi ou la sécurité », indique-t-il.Hervé Legros considère que la crise du logement que traverse la France s’explique par des années « de non-prise en compte de cette problématique du logement par les politiques, qui entraînent des répercussions considérables au niveau local », indique-t-il.Il invite donc les pouvoirs publics à favoriser la construction d’un million d’habitats sociaux et intermédiaires chaque année. L’homme d’affaires souhaite également que la politique du logement soit décentralisée au niveau local. De plus, il dit aussi révolté face à l’absence d’un ministère du Logement, alors que cette thématique est la « prochaine bombe sociale ».Hervé Legros demande aussi aux maires, aux administrations (publiques, centrales, territoriales) aux bailleurs sociaux et aux promoteurs immobiliers de prendre ensemble le problème à bras le corps afin de relancer la production de logements neufs.