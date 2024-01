Loi sur la souveraineté énergétique : le retrait des objectifs climatique fait débat

Le projet de loi « Souveraineté énergétique », initialement destiné à établir une feuille de route claire pour la transition vers des sources d'énergie moins polluantes, a été considérablement modifié. Le retrait de son titre premier, qui comprenait des objectifs précis pour l'adoption d'énergies renouvelables et nucléaires d'ici 2030 et 2035, ainsi que des cibles de réduction des gaz à effet de serre, a marqué un tournant inattendu dans la politique énergétique du pays.



Bruno Le Maire, ministre de l'Économie mais aussi de l'Énergie, a fermement défendu cette décision, insistant sur la nécessité de prendre le temps pour un dialogue approfondi. Le ministre a souligné l'importance de consulter les élus locaux et d'engager une réflexion collective sur les orientations à prendre. Cette démarche vise à assurer une transition énergétique et climatique plus réfléchie et moins précipitée, selon ses dires.



Cette modification a entraîné une vague de réactions. Des associations environnementales et certains membres du Sénat ont exprimé leur inquiétude et leur incompréhension face à ce retrait. Le locataire de Bercy a confirmé cette décision, accentuant le débat sur l'avenir énergétique du pays.