Louis XV, passions d’un roi

Une image renouvelée de Louis XV



La Cour subit une nouvelle vague épidémique, en quelques jours le roi est emporté par la variole et meurt le 10 mai 1774.

À la mort de ce roi si décrié par la suite - nos livres d’histoire n’ont pas manqué de nous alerter sur la vie dissolue du roi et sur la perte du Canada - le pays est prospère, s’est agrandi de deux provinces, la Lorraine et la Corse, la France est la plus grande puissance économique et politique et son rayonnement intellectuel et artistique est unique. Toutes les élites cultivées parlent français, c’est la langue des arts et des sciences « La Science doit parler la langue universelle et cette langue est le français » déclare Frédéric II de Prusse.



Les historiens décrivent son sens du devoir et de l’État, son courage à la guerre et sa bonté naturelle, notamment lors de la bataille de Fontenoy, « Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes, la vraie gloire est de l’épargner », l’intelligence politique du roi malmenée par les blocages institutionnels des parlements et de la noblesse. On est souvent trahi par son premier cercle.



Le grand apport de l’exposition est de permettre au visiteur d’approcher la personnalité complexe de Louis XV à travers les objets qui l’ont accompagné, portraits de famille, arts décoratifs, mobilier, objets scientifiques, médailles. Tous ces objets nous dévoilent la solitude de l’enfant orphelin et plus tard la mélancolie et le désir d’intimité peu compatible avec le cérémonial de la vie de Cour. Sa volonté de vie privée, inacceptable à Versailles où chaque fonction auprès du roi est jalousement disputée par la Cour. L’amour qu’il porte à ses enfants et sa fidélité en amitié, deux qualités privées qui normalement ne doivent pas s’exprimer en public. La foi profonde du Roi Très Chrétien qui souffre de ne pouvoir par sa vie dissolue se conformer aux préceptes de la vie chrétienne. Trop nombreux encore ceux qui croient que cette vie amoureuse s’accompagnait d’un éloignement de la Foi.



Une exposition exceptionnelle par la qualité des objets réunis et les prêts consentis. Ces objets qui nous parlent de Louis XV renouvellent notre regard sur l’homme et le roi. À chacun de se faire sa religion !



Christine de Langle