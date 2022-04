Lourde chute du marché automobile français en mars

C'est le groupe Stellantis qui a essuyé une des plus fortes baisses au mois de mars : -29,62%, le constructeur ayant vendu 45.371 unités. Citroën, Jeep, Opel, Peugeot… La plupart des marques de l'entreprise accuse des chutes spectaculaires de leurs ventes. Renault aussi est dans le rouge, mais pas au même niveau que son concurrent avec une baisse de 15,11%. Les ventes de la marque Renault sont en panne de plus de 30%, en revanche Alpine et Dacia s'en sortent très bien (respectivement +67,59% et +31,45%).



D'autres constructeurs s'en sortent mieux que les Français : c'est le cas de Tesla (+7,13%), Kia (+6,5%) et Hyundai (+1,8%). Volkswagen, premier importateur en France, doit composer avec un recul de 16,38%, toutes les marques du groupe allemand étant elles aussi dans le négatif. La cause de tous ces mauvais résultats est à aller chercher du côté de la crise de l'approvisionnement qui continue de faire très mal à la production industrielle.