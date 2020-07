Lourdes pertes au premier semestre pour la SNCF

Si la SNCF avait prévenu que la crise sanitaire allait peser très fortement sur ses finances, l’entreprise publique a officiellement mis des chiffres sur cet impact. Au premier semestre, le chiffre d’affaires a chuté de 21% et atteint 14,1 milliards d’euros. Le coronavirus en lui-même a représenté un manque à gagner de 3,9 milliards, le mouvement social contre la réforme des retraites en fin d’année dernière 275 millions. Entre janvier et fin juin, les pertes de la SNCF s’élèvent à 2,4 milliards d’euros.



C’est bien sûr la réduction de la circulation des trains qui est à l’origine des difficultés du semestre. Durant le mois d’avril, alors que la France était en plein confinement, les capacités du TGV ont été ramenées à 7% en avril, celles du Transilien à 34%, celles du TER à 16%. Malgré les restrictions de déplacement et la fermeture des frontières, la SNCF a maintenu un service minimal. Pour ce qui concerne la clientèle européenne, l’Eurostar et le Thalys ont réduit leur capacité à 8% de l’offre nominale.