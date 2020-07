Lourdes pertes pour Ryanair

Entre les mois d'avril et de juin, Ryanair a essuyé une perte de nette de 185 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 125 millions (contre 2,3 milliards au deuxième trimestre 2019). Bien sûr, la principale raison tient dans la crise du coronavirus : les restrictions de déplacement et la fermeture des frontières ont paralysé la majeure partie du trafic aérien. La compagnie low cost en a subi les conséquences : elle a transporté 0,5 million de passagers seulement, une goutte d'eau alors qu'elle avait enregistré 42 millions de voyageurs au précédent trimestre, durant lequel l'entreprise avait encaissé des bénéfices à hauteur de 243 millions. Jusqu'au mois de juin, l'activité de Ryanair s'est réduite de 99%.



Même si la compagnie aérienne a su tenir le choc malgré tout — elle avait prévu des pertes à hauteur de 200 millions — c'est le trimestre le plus difficile de son histoire (Ryanair a été créé il y a 35 ans). L'entreprise a repris ses vols le 1er juillet, mais il n'y a pas de miracle à attendre : l'activité devrait se limiter à 40% de ce qu'elle est habituellement alors que c'est normalement la période la plus intense pour Ryanair.