Loyauté, trahison et corruption

Ces derniers mois ont vu refleurir encore quelques articles faisant l’éloge de la gentillesse et de la bienveillance en entreprise. Ces pamphlets sur l’art d’être un bon chef dont les auteurs, coachs et consultants n’ayant pas ou peu manager, encore moins commandé nous expliquent combien le chef aimé et bienveillant provoque la confiance, l’enthousiasme chez ses collaborateurs. Il place son équipe au centre de ses préoccupations professionnelles, respect, écoute et positivisme, n’est guidé que par la réussite de chacun de ceux qu’il manage. La littérature managériale regorge de ces récits enchainant les « 6 clés du management bienveillant », les « 8 conseils pour réussir à faire adhérer ses équipes en confiance » ou encore les « 5 habitudes incontournables des managers en réussite ».



Se basant sur la croyance qu’un individu ou qu’une équipe qui se sent bien travaille mieux, qu’un employé heureux est plus productif, qu’une équipe où règne la bonne entente et qui se célèbre est plus créative et donne un meilleur rendement productif, ces auteurs nous expliquent que, ce qu’ils qualifient « d’anciennes pratiques » ne serait pas rentable, même si dans nos organisations, les malveillants ont bonne place.



Tout commencerait par le recrutement. Embaucher un collaborateur en dessous de ses prétentions financières et lui expliquer qu’il ne vaut pas ce qu’il demande serait cause de mauvais départ et pourrait engendrer un pseudo syndrome de l’imposteur. Rester distant et afficher une fausse sympathie envers le nouveau en prenant soin de lui laisser nos dossiers les plus pourris aurait pour effet de générer un manque de confiance en soi et en sa future équipe.



Laisser quelques jours de présence dans l’entreprise et pointer du doigt auprès du N+2 que le nouveau collaborateur arrive en retard en réunion et tarde à répondre aux mails provoquerait les prémices d’un « effet Golem ». Un phénomène psychologique porté sur le responsable qui verra désormais chaque acte du « nouveau » à travers le prisme de ces premières impressions malveillantes véhiculées par l’équipe. Et comme si les peaux de banane faisaient tomber, l’image engendrée auprès du groupe lui-même provoquerait intrinsèquement chez le collaborateur une baisse significative de motivation et par conséquent, de sa performance.



Lorsqu’arrive le moment de l’évaluation annuelle, que le collaborateur ait été performant ou non, peu importe, il faut lui donner une note moyenne. À la distribution des primes d’intéressement, il faut donner le minimum et si une mission à l’issue sans doute défavorable est à réaliser, c’est à lui qu’il faut la confier. Ce sera le moment de lui mettre cette charge sur les épaules en lui expliquant que cette mission va lui permettre de dorer son blason. Car il en a bien besoin et cette mission confiée par le chef va lui donner l’occasion de montrer son meilleur à l’équipe, de montrer son talent. Certains diront que confier une mission vouée à l’échec à un collaborateur déjà en difficulté pourrait être déloyal.



Les exemples sont légion et chacun reconnaîtra ces scénarios où la réalité du traitement de nos collaborateurs au sein de nos organisations bouscule grandement les bons conseils de bienveillance. Bien sûr, nous le savons tous, être gentil c’est bien, être méchant ce n’est pas bien. Être bienveillant et souffler sur les braises du potentiel augmente la performance individuelle alors qu’à l’inverse toutes les crasses faites à ceux qui tentent de faire correctement leur job provoquent des baisses de motivation, des baisses de performance et des arrêts de travail.



La loyauté envers son organisation ou envers son employeur passe par la prise en compte du facteur humain. Comment faire comprendre à tous qu’en définitive, chercher à grandir soi-même en écrasant les autres coûte beaucoup d’argent à l’entreprise ? Un travail managérial complexe rappelant simplement que le but de l’entreprise n’est pas de vanter les mérites d’une fausse bienveillance d’affichage, mais de générer du profit pourrait être le fruit d’une ambition de rigueur acceptant les trahisons nécessaires, mais sans complaisance avec les fautes de loyauté.