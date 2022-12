Loyers en France : une carte interactive disponible en ligne

L’analyse de ladite carte révèle au premier regard une forte concentration des loyers levés dans les milieux urbains. L’Île-de-France est en tête avec un prix du mètre carré très élevé dans le 16e arrondissement de Paris. Au contraire les loyers les plus bas se situent dans les Vosges, et plus précisément dans la commune de Darney ou le prix du mètre carré se situ aux alentours de 5,75 euros par m².



La moyenne des prix, selon une estimation réalisée par l’Agence nationale pour l’information sur le logement (l’ANIL), est de 8,20 euros pour une maison contre 9,38 euros pour un appartement. Cet écart justifie en partie la différence entre prix en ville et prix à la campagne. On remarque également que l'existence de la diagonale du vide se constate à l’observation de la carte interactive des loyers. Le Massif Central et la Champagne ont des prix au mètre carré bien inférieurs à la moyenne. D’autre part les loyers des territoires d’outre-mer sont en moyenne de 16 euros le mètre carré. Enfin la Corse oscille entre 13 et 15 euros.