Luc Rémont, le PDG d'EDF, veut une « prise de conscience collective »

EDF est loin d'être sortie d'affaire. L'énergéticien a annoncé des pertes record de 17,9 milliards d'euros en 2022, et une immobilisation de quasiment la moitié de son parc nucléaire tout au long de l'année dernière. « Il y a une pente forte qui se présente devant nous », a admis Luc Rémont, en poste depuis trois mois à la tête de l'entreprise. Il témoignait devant la Commission d'enquête parlementaire qui cherche à déterminer pourquoi la France a perdu sa souveraineté et son indépendance énergétique.



Pour remonter cette pente, le PDG demande une « prise de conscience collective » non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi « dans la façon dont elle interagit avec ses parties prenantes ». Dans le collimateur de Luc Rémont : l'Arenh, autrement dit l'Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique, un mécanisme qui oblige EDF à vendre une partie de son électricité à prix cassé à des concurrents.