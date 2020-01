Luca de Meo démissionne de Seat… pour diriger Renault ?

En 2015, il bifurque chez Volkswagen avec comme mission de relancer Seat, alors mal en point. Il parvient à redresser la marque, lui redonne une nouvelle attractivité qui se concrétise par un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros l'an dernier. Sur les dix premiers mois de 2019, le constructeur vend quasiment 500 000 véhicules, en hausse de plus de 11%.



Renault est en quête de sang neuf pour se sortir des difficultés post-Carlos Ghosn. Luca de Meo a l'expertise nécessaire, il a durant toute sa vie professionnelle littéralement baigné dans le monde de l'automobile, de plus il est polyglotte. Il lui restera à piloter un groupe qui vit sous la tutelle de l'Alliance avec Nissan qui n'est pas spécialement en forme non plus.