Lueur de reprise pour l'économie européenne

Beaucoup redoutaient une reprise lente et progressive de l'activité économique en Europe, après le déconfinement dans la plupart des pays du vieux continent. La relance semble bel et bien au rendez-vous, selon les derniers chiffres d'IHS Markit. L'indice composite, conçu pour mesurer la performance globale du secteur privé en interrogeant les directeurs d'achat, montre une belle progression depuis le plus bas historique du mois d'avril où il s'établissait à 13,6 pour les pays de la zone euro. Il faut savoir que l'économie est en croissance lorsque l'indice passe le seuil des 50. L'Europe en était alors très loin, alors que la plupart des pays vivait confinés. En mai, l'indice a été de 31,9, puis il a grimpé à 47,5 en juin : son niveau le plus élevé depuis le mois de février.



L'économie européenne fait même mieux que le consensus des économistes, qui tablaient sur un indice à 42,4 pour le mois de juin. L'effondrement de la production et de la demande est terminé, même si l'activité continue de se contracter. Le produit intérieur brut au second trimestre sera certainement très mauvais, mais IHS Markit estime la levée des restrictions pourrait mettre fin à la récession à l'approche de l'été. De quoi espérer une fin d'année mieux orientée.