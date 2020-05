Lufthansa reprend une petite partie de ses vols

À quoi ressemblera le secteur aérien après la levée de la fermeture des frontières internationales et des mesures de confinement ? Les prévisions sont très sombres avec des dizaines de milliards d'euros de pertes estimées. Malgré tout, tous les signes d'un retour à la normale sont bons à prendre. Lufthansa a ainsi annoncé la reprise des dessertes pour 106 destinations en Allemagne et en Europe. Cette reprise de l'activité permettra à 160 avions de reprendre les airs, opérés par la compagnie aérienne allemande et deux de ses filiales, Eurowings et Swiss. 80 appareils ont été utilisés au début de l'épidémie pour le rapatriement de passagers partout dans le monde.



Cela ne signifie évidemment pas que Lufthansa fera l'économie d'un plan de redressement global. Ainsi, l'État allemand pourrait de nouveau participer au capital de l'entreprise alors qu'il n'en faisait plus partie depuis vingt ans. Comme l'ensemble des compagnies aériennes, Lufthansa a vu son activité se réduire à la portion congrue : le nombre de passagers a fondu de 99% et la quasi-totalité des 760 avions de la flotte ne décollent plus. Le groupe aérien a mis en œuvre un plan de réduction de 100 avions, ce qui touchera 10.000 emplois.