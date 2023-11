Lutte contre l'inflation : la BCE hésite sur la marche à suivre

La BCE a adopté une approche de prudence et de rigueur face à l'inflation. En octobre, la zone euro a connu une hausse des prix de 2,9%, une baisse significative par rapport au pic de plus de 10% observé l'année précédente. Cette tendance à la baisse résulte d'une diminution des prix de l'énergie et d'un ralentissement dans l'augmentation des prix des denrées alimentaires et autres biens. Toutefois, Christine Lagarde a souligné que les perspectives à moyen terme restent incertaines, notamment en raison des tensions au Proche-Orient. Ces incertitudes pourraient avoir des répercussions sur l'offre d'énergie et influencer tant la croissance que l'inflation à l'échelle mondiale.



Les dirigeants de la BCE ne partagent pas tous la même vision sur la direction à prendre. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux dès cette année, suggérant que la lutte contre l'inflation est en passe d'être gagnée. En revanche, Joachim Nagel, président de la Bundesbank, préconise une approche plus prudente. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle hausse des taux. Pierre Wunsch, président de la Banque centrale belge, va plus loin, suggérant de resserrer davantage la politique monétaire. Ces divergences reflètent la complexité de l'environnement économique, entre inflation en baisse et incertitudes géopolitiques.