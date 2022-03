Lutte contre la fraude sociale : record de cotisations pour l'Urssaf

L'organisme relève que les 100 redressements les plus importants ont représenté 43% des cotisations et contributions sociales collectées l'an dernier. « La hausse du nombre d’actions est plus marquée sur le champ de la prévention (+52%) que sur celui des actions de contrôle ciblées en cas de suspicion de fraude (+18%), qui avaient continué à être menées en priorité en 2020 », selon le bilan annuel.



En 2021, l'Urssaf a porté ses efforts sur la fraude au détachement, ce qui lui a permis de récupérer 33 millions d'euros, ainsi que sur les travailleurs indépendants micro-entrepreneurs qui ne déclarent pas tous les revenus d'activité. Les sommes collectés à travers cette lutte atteignent 67,6 millions d'euros (50% de plus qu'en 2020).