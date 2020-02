Mairie de Paris : Benjamin Griveaux renonce

Le 13 février 2020, un site Internet, rapidement repris sur les réseaux sociaux, a dévoilé des captures d’écran et des vidéos à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux. Après une réunion de crise avec ses équipes le soir même et, ensuite, le vendredi 14 février 2020, le candidat a annoncé se retirer de la course à la mairie. Ce dernier critique vivement la diffusion de ces images qu’il juge être de la sphère privée et qui, de plus, n’ont pas été confirmées.



Effectivement, les images sont attribuées à Benjamin Griveaux mais pourraient être le fait d’un montage. De plus, s’il y a faute, cette dernière concerne sa vie privée puisqu’il n’est pas question d’attitudes condamnables, si toutefois il s’agit de la vérité. Mais afin de protéger sa famille du scandale naissant, le candidat a décidé de se mettre en retrait.