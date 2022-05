Maisons du Monde subit la dégradation rapide de l'environnement économique

L'enseigne Maisons du Monde, spécialisée dans la décoration et l'ameublement, tire la sonnette d'alarme. L'entreprise a abaissé ses perspectives pour cette année mais aussi pour l'ensemble de ses exercices jusqu'en 2025. En cause, des conditions de marché qui se sont « dégradées significativement ces dernières semaines ». Le groupe avait pourtant confirmé il y a trois semaines ses objectifs financiers pour 2022, tout en précisant : « sauf en cas de nouvelle dégradation de l’environnement macroéconomique et des conditions d’approvisionnement ».



Or, la situation semble s'être rapidement détériorée. « Il est admis que l’inflation en Europe restera à des niveaux élevés jusqu’à la fin de l’année, ce qui pèsera sur le niveau de confiance des consommateurs et sur la demande dans le secteur de l’ameublement et de la décoration », explique Maisons du Monde. Quant aux approvisionnements, ils sont eux aussi en difficulté.