Malgré de bons résultats, Netflix compte bien lutter contre le partage de compte

Avec un gain net de 2,4 millions d'abonnés, Netflix a rebondi au troisième trimestre. Le premier semestre a été difficile pour le service de streaming numéro 1 dans le monde, qui a essuyé une perte de 1,2 million d'abonnés (ce qui a entraîné une forte baisse du titre à la Bourse). Mais c'est du passé et la plateforme a su reconquérir les clients perdus et en recruter de nouveaux.



Netflix compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, un chiffre en hausse de 4,5% par rapport au troisième trimestre 2021. Les prévisions pour le prochain trimestre sont au vert également, avec un gain attendu de 4,5 millions d'abonnés pour un total de 227 millions. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5,9%, à 7,9 milliards de dollars, pour un résultat net de 1,4 milliard.