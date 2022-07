Malgré l'affluence estivale, la SNCF a encore des billets à vendre

Après deux années de restrictions, les Français ont retrouvé le goût du voyage en train cet été. Une bonne nouvelle pour la SNCF, qui avait bien besoin de remonter la pente après les étés 2020 et 2021 difficiles. Ce sont ainsi 14 millions de billets grande distance qui ont été vendus pour les mois de juillet et d'août, soit 10% de plus que durant l'été 2019. Un record qui devrait se poursuivre, car il reste des billets à vendre.



Dans un communiqué, l'opérateur assure « dix millions de places [sont] disponibles, dont les deux tiers au mois d’août ». Certes, beaucoup de TGV sont pleins et toutes les rames disponibles sont sur les rails. Mais en évitant les week-ends de départs et d'arrivés, des places sont encore disponibles. Et à des prix pas aussi élevés qu'on pourrait le craindre.