Malgré la demande, EasyJet réduit le nombre de sièges à vendre dans ses avions

Selon la législation, les compagnies aériennes doivent placer un personnel navigant commercial (PNC) pour 50 passagers dans leurs avions. Ce qui représente 3 PNC (stewarts ou hôtesses) pour 150 passagers. Dans le contexte de la pénurie de personnel que subit tout le secteur du transport aérien, il est devenu plus difficile pour les compagnies aériennes de trouver des PNC disponibles. EasyJet a tout simplement décidé de réduire le nombre de sièges en vente.



Cela peut sembler paradoxal, car il en va de la rentabilité du transporteur. Mais la compagnie low-cost ne veut pas annuler purement et simplement ses vols en raison du manque de personnels navigants. Ainsi, EasyJet annule les ventes de 6 sièges dans certains de ses vols assurés par des Airbus A319 au départ de la Grande-Bretagne. Ces avions comptent habituellement 156 places : avec 6 places de moins, ils n'ont plus besoin que de 3 PNC au lieu des 4 habituels…