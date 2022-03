Malgré la guerre en Ukraine, les Français voyagent beaucoup et loin

Entre confinements et fermetures des frontières, la pandémie a marqué un recul très important des activités touristiques. Ça a été le cas aussi en France, qui était la première destination touristique mondiale avant la crise sanitaire, ainsi que pour les Français qui ont rongé leur frein. La levée des restrictions sanitaires et la réouverture progressive des pays ont cependant permis à beaucoup de retrouver le goût des voyages, qui aurait pu être freiné de nouveau par la guerre en Ukraine. En fait, il n'en est rien.



Le secteur du tourisme pouvait en effet craindre les conséquences de l'agression russe en Ukraine. Et cela a été le cas pendant une courte période, comme l'a expliqué Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, à BFM Business : « La guerre arrive le 24 février et en 24 heures, on est passé de +20% à -20% », a-t-il indiqué. En ajoutant : « Un écart de 40% très important et c'est remonté petit à petit jusqu'à la semaine dernière ».