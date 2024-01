Malgré la vague de froid, début d'année serein pour le marché électrique

Cette anticipation sereine contraste avec le record historique de consommation datant de la vague de froid de début 2012, où la consommation avait atteint 102,98 GW. Il est également important de noter que, si nécessaire, la France peut compter sur ses capacités d'importation grâce à ses voisins européens, ce qui renforce sa sécurité énergétique.



La situation énergétique de la France en 2024 témoigne d'une évolution positive par rapport à 2022, où le pays était devenu importateur net d’électricité pour la première fois en quarante-deux ans. Cette amélioration est due à plusieurs facteurs, notamment une baisse structurelle de la consommation observée depuis fin 2022, des températures plus douces que la normale, et une production éolienne abondante. Ces conditions favorables ont permis à la France de couvrir l'intégralité de ses besoins en électricité par des sources décarbonées (éolien, hydraulique, solaire, et nucléaire) les 2 et 3 janvier, y compris pendant les pics de consommation.