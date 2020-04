Malgré le coronavirus, la SNCF signe pour faire rouler ses TGV en Espagne

En fin d'année dernière, la SNCF a obtenu un lot pour cinq allers-retours quotidien entre Madrid et la Catalogne, cinq entre Madrid et la région de Valence et cinq entre Madrid et l'Andalousie. La compagnie française fera rouler Ouigo, son TGV à bas coût. Un nom commercial qui pourrait changer pour mieux refléter le marché espagnol. La Renfe compte répliquer avec ses propres trains low cost, qui auraient dû être lancés le 6 avril, mais le coronavirus en a décidé autrement.



Le marché espagnol du train grande vitesse s'est aussi ouvert à Ilsa, une entreprise cocréée par Trenitalia et Air Nostrum. Mais les trains Ilsa attendront janvier 2022. En ce qui concerne les rails français, la SNCF devra partager des créneaux de circulation avec la concurrence à partir de décembre 2020. Trenitalia et Renfe sont intéressés sur les lignes Paris-Lyon-Milan et Lyon-Marseille, respectivement.