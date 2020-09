Malgré le rebond du troisième trimestre, la reprise sera lente

Certains secteurs d'activité sont toujours pénalisés par les conséquences de l'épidémie : l'événementiel et le transport aérien sont toujours en grande difficulté, malgré le soutien apporté par les pouvoirs publics à l'ensemble de l'économie et le plan de relance de 100 milliards d'euros qui vont « doper » l'activité. L'Insee relève que les entreprises sont nombreuses à craindre des pertes de débouchés : dans l'industrie, les carnets de commandes, en particulier en provenance de l'étranger, ne se regarnissent que « lentement ».



Du côté des consommateurs, l'Insee craint un « choc significatif de demande » qui va freiner la consommation. Les ménages ont le moral au plus bas, le niveau est toujours sous le seuil de celui enregistré avant la crise. Conséquence : le chômage va poursuivre son envolée. En fin d'année, il devrait être de 9,5%, soit 1,4 point de plus qu'il y a un an. Le gouvernement prévoit un million de chômeurs supplémentaires d'ici le printemps prochain.