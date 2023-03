Malgré les fissures, pas de changement pour le parc nucléaire

C'est tombé au plus mal, alors que le contexte de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées sur les produits énergétiques russes ont fait flamber les prix de l'énergie. Du côté du gaz, les stocks baissent toujours à 30%, soit 4 points de moins que la semaine dernière. Engie prévoit de les remplir à partir du mois prochain et ce, jusqu'à l'été. Il n'y a pas lieu de paniquer, c'est le fonctionnement normal des stocks de gaz.



Enfin, pour ce qui concerne les barrages, le taux de remplissage a augmenté de 2 points par rapport à la semaine dernière. La météo a permis de compenser quelque peu, même si le niveau est inférieur aux niveaux habituels (il existe également des différences entre régions).