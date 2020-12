Malgré son report, le Black Friday est un succès en France

Le Black Friday est donc devenu en quelques années une période charnière pour les commerçants de toutes tailles. Et ce, aussi bien pour les magasins physiques que ceux en ligne : l'an dernier, l'opération a ainsi engrangé 6 milliards d'euros en France, dont cinq pour les boutiques ayant pignon sur rue. Il est donc essentiel pour le secteur de « réussir » le Black Friday et en cette année si spéciale, le report va peut-être aider les commerçants à écouler davantage de stocks. Étant donné que l'opération a, dans les faits, débuté le 27 novembre…



Ce succès commercial ne fait toutefois pas le bonheur de tous. Des entreprises attachées à la défense de l'environnement et engagées dans des modes de consommation différents continuent à boycotter l'événement. Mais les Français, dont le pouvoir d'achat s'est effrité en raison des confinements, sont de plus en plus pragmatiques et sont plus regardants sur les prix et d'autres enjeux plus personnels comme la santé et la qualité des produits achetés. Les enjeux de société ou écologiques passent après.