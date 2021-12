Management, relations clients, innovation : la culture d'entreprise selon Guillaume Sauvé

Vous venez d’évoquer des réalisations qui ont été saluées comme des prouesses techniques. Alors que tous les secteurs sont confrontés aux défis du numérique comme à ceux de l’écologie, que pouvez-vous nous dire de l’innovation dans le BTP en général, chez Eiffage en particulier ?



Le virage majeur que nous prenons actuellement est celui du développement durable, qui se traduit non par des ruptures, mais par un continuum d’innovations. C’est particulièrement vrai dans le génie civil, parce que nous construisons des infrastructures faites pour résister à des foules de contraintes, et pour durer. Il faut aussi comprendre que notre industrie est très différente de l’industrie manufacturière, comme l’automobile. Dans le BTP, nous n’avons pas de grosses séries standardisées, sauf pour certains préfabriqués. Chez nous, ce sont de petites séries. On est à chaque fois dans le « sur mesure », en raison des aléas changeant d’un chantier à l’autre : qualité des sols, occupation des sous-sols, configuration des accès…



En revanche, nous travaillons en permanence à une multitude d’améliorations complémentaires dans les manières de faire, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre, pour chaque stade des projets.



En conception, nous allons vers une numérisation toujours plus complète des études. Nous utilisons des outils de management participatif, type BIM (NDR : Building Information Modeling) ou CIM (NDR : City Information Modeling), qui ont valu au groupe plusieurs récompenses, notamment en 2019. À la clé, ce sont des gains de temps, donc de coût, et une plus grande satisfaction du client. L’avenir qui se dessine, ce sont des maquettes 3D complètement intégrées, en ayant la vision de l’évolution de la construction jusqu’à la fin, en intégrant toutes les parties prenantes, côté client comme côté prestataire…



En réalisation, l’innovation s’exprime par la créativité dans des solutions pratiques et optimisées pour construire ce qui a été conçu, en absorbant les aléas quotidiens auxquels font face nos chefs de chantiers. Au début de la crise Covid, par exemple, les multiples innovations locales, décidées au niveau chantiers pour faire face au virus, sont remontées très vite aux échelons supérieurs, et ont rapidement circulé de chantiers en chantiers, et de filiales en sociétés spécialisées.



Plus généralement, toute solution pratique et pertinente trouvée sur un chantier fait l’objet d’un retour d’expérience et d’une diffusion large et rapide à tous les chantiers en cours et à venir.



Enfin, sur le terrain, c’est toute la gamme des « inventions » techniques, qu’elles soient « maison » ou adoptées de l’extérieur, depuis nos nouveaux « bétons fibrés », bas carbone, ou l’outil Carasol d’analyse des sols, permettant une évacuation et une exploitation optimisées des déchets, jusqu’aux robots et aux drones, en passant par les camions de chantier à moteur électrique, pour réduire les nuisances.



Tous ces progrès améliorent la productivité, la sécurité, facilitent le travail des équipes, et, souvent anticipent les normes de plus en plus exigeantes imposées par les clients, comme dans le cas du Grand Paris Express.