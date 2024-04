Marché immobilier : des signes de reprise potentielle ?

Malgré un contexte tarifaire en légère mutation, le marché immobilier reste marqué par une certaine prudence, tant de la part des vendeurs que des acheteurs. Les délais de vente s'allongent, atteignant des records avec plus de trois mois en moyenne, symptomatique d'un déséquilibre entre les attentes des vendeurs et la réalité du marché. Cependant, des opportunités se dessinent pour les acheteurs les plus avisés. Des biens restés longtemps sur le marché ou affichant un diagnostic de performance énergétique défavorable se négocient à des conditions avantageuses, avec des décotes pouvant atteindre 20%.



Ce contexte offre une fenêtre d'opportunité pour ceux prêts à entrer sur le marché. Selon Brice Cardi, président du réseau L’Adresse, l'acquisition d'un bien immobilier dans les conditions actuelles permet non seulement de se constituer un capital mais aussi de bénéficier d'une marge de négociation plus importante. Toutefois, pour maximiser l'avantage d'un tel investissement, une nouvelle baisse des taux d'emprunt serait nécessaire, rendant la renégociation des conditions de crédit ou le rachat de crédit plus attractifs dans l'avenir.



Le secteur immobilier, bien que montrant des signes de reprise potentielle grâce à la baisse des taux d'emprunt et à l'ajustement des prix, reste soumis à l'évolution de la politique monétaire européenne et à l'inflation. Les professionnels soulignent l'importance d'une baisse supplémentaire des prix pour dynamiser le marché, tandis que les acheteurs potentiels observent avec prudence, espérant des conditions encore plus favorables.