Marché immobilier français : une crise qui n'en finit pas

Au premier semestre 2023, les prix de l'immobilier ont connu une baisse significative, bien que les dix plus grandes villes françaises aient réussi à maintenir une certaine stabilité. Ce n'est cependant pas le cas à Paris qui a enregistré un léger recul, rapporte Meilleurs-Taux. Selon Yves Delecraz, président du Congrès des notaires de France, à la crise actuelle s'ajoute à une crise structurelle déjà ancienne. La fin d'un marché ultra-actif, stimulé par des crédits bon marché et un certain optimisme post-Covid, semble désormais derrière nous.



Sophie Sabot-Barcet, présidente du Conseil supérieur du notariat, confirme cette rupture brutale : « La situation s'est inversée en quelques mois et la rupture est bien là ». La crise du logement en France s'intensifie, alimentée par un climat géopolitique instable, une inflation élevée et une remontée rapide des taux d'intérêt immobilier. La construction neuve est presque à l'arrêt et l'accès au crédit devient un véritable obstacle pour les Français.