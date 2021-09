Marks & Spencer pourrait fermer des magasins en France

Les célèbres magasins Marks & Spencer ont-ils un avenir en Europe ? La question se pose de plus en plus au fur et à mesure que les conséquences du Brexit pèsent sur l'activité de l'enseigne. Contraintes douanières et lourdeurs administratives entre le Royaume-Uni et le continent européen posent de sérieux problèmes de livraisons. En Europe, l'entreprise accuse ainsi des pénuries et des pertes de produits avec une date de péremption dépassée.



La direction britannique du groupe explique qu'à la lumière des nouvelles dispositions douanières, « nous prenons des mesures décisives pour reconfigurer nos opérations européennes ». En République tchèque, des changements aux exportations de produits alimentaires ont été apportés. Une situation qui pourrait toucher d'autres pays.