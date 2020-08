Masques de protection : la France ne dépend plus de la Chine

Au début de la crise sanitaire, une grande partie des masques de protection était importée de Chine. Ce n'est plus le cas, a assuré Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. « Nous produisons 50 millions de masques sanitaires par semaine » et l'objectif est d'atteindre une capacité hebdomadaire de 60 millions d'ici le mois d'octobre. « Nous serons à 100 millions de masques sanitaires -FFP2 et chirurgicaux- en décembre », a poursuivi la ministre. Une production multipliée par deux en quelques mois, de quoi assurer les besoins des particuliers et des entreprises. Agnès Pannier-Runacher a fait les comptes : « Nous avons donc multiplié par 30 notre production de masques sanitaires ».



Cela signifie que la France n'est plus dépendante de la Chine. Les capacités de production nationale ajoutées à celles européennes permettent désormais au pays d'être autonome sur ce plan. « Si la Chine ferme, nous sommes capables de faire face ». En revanche, la ministre n'a pas caché les difficultés de production au niveau des gants de protection : pour ces produits, c'est l'approvisionnement en latex qui compte puisque c'est la matière première indispensable.