Médias : NextRadio TV réduit la voilure

Ce sera le cas du groupe NextRadio TV, qui possède notamment BFM TV et la radio RMC. La direction a annoncé un « plan de transformation et de reconquête post-COVID 19 » qui va passer par une réduction des effectifs. L'entreprise, qui compte plus de 1.600 collaborateurs équivalents temps plein, veut limiter autant que possible l'impact du plan d'économies sur les postes en CDI, tout en poursuivant « l'excellence éditoriale » et en développant les « compétences technologiques et les forces commerciales ». Les fonctions support vont être mutualisées, tandis que le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants va être divisé par deux. Le plan social, qui sera détaillé dans les prochaines semaines, prévoit une première phase de volontariat : « les licenciements contraints n'interviendraient que si le nombre de volontaires était insuffisant ».



NextRadio TV n'indique pas le nombre d'emplois à supprimer. En revanche, le groupe va fermer RMC Sport News, une chaîne dédiée à l'information sportive, une catégorie de contenus qui s'est raréfiée depuis l'épidémie de coronavirus. L'entreprise prévoit également l'arrêt progressif des compétitions sportives notamment « d'athlétisme, d'équitation et de tennis ». Quant aux droits nécessaires pour la Pay TV de compétitions sportives, ils sont qualifiés d'« imprévisibles et inflationnistes ». C'est pourquoi NextRadio TV va revoir « rapidement et largement » ses structures de Pay TV.