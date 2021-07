Mercedes-Benz ne produira que des voitures électriques en 2030

Le PDG de Daimler et de Mercedes-Benz ajoute que cette étape marquera une « profonde réaffectation du capital ». Le groupe cherche à préserver ses objectifs de rentabilité tout en gérant une transformation plus rapide. « Nous assurerons le succès durable de Mercedes-Benz », assure-t-il. Le constructeur va investir 40 milliards d'euros pour le développement de ses voitures électriques entre 2022 et 2030.



D'ici 2025, trois plateformes permettront de produire des voitures exclusivement électriques, des voitures de taille moyenne à grande, en passant par les voitures de sport, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires légers. Pour Mercedes-Benz comme pour le reste de l'industrie, il est impératif de réussir cette transition alors que la demande des acheteurs augmente… Tout comme les législations l'exigent.