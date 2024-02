Mercedes-Benz revoit ses ambitions électriques à la baisse

Malgré ces ajustements, le constructeur reste optimiste quant à l'avenir des VE, notamment grâce à la prochaine génération de modèles électriques prévue pour le milieu de la décennie. Ces nouveaux modèles devraient bénéficier de réductions significatives des coûts de production, permettant potentiellement à Mercedes-Benz de proposer ses VE à des prix plus attractifs, dans l'espoir de stimuler la demande.



L'industrie automobile dans son ensemble adopte une posture prudente vis-à-vis de la transition vers le tout électrique, avec des ventes de VE qui pourraient connaître leur taux de croissance le plus modeste depuis 2019. Cette évolution est attribuée à une concurrence accrue et à un ralentissement inattendu de l'adoption des VE par les consommateurs. Néanmoins, les investissements continus dans la recherche et le développement, notamment en matière de batteries haute performance et d'infrastructures de recharge, illustrent l'engagement à long terme de l'industrie en faveur de la mobilité électrique.