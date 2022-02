Meta abandonne son projet de devise numérique

Diem ne verra pas le jour, du moins pas dans la forme rêvée par Meta. En 2019, Facebook (qui changera de nom par la suite pour devenir Meta) annonçait en fanfare la création de sa devise virtuelle, le Libra. Ce projet de « stablecoin », une monnaie au cours stable adossée au dollar, devait permettre d'acheter et d'envoyer de l'argent aussi facilement qu'on envoie un message. Mais les régulateurs ne l'ont pas entendu de cette oreille, forçant Meta à abandonner complètement ce qui avait été rebaptisé entre temps Diem.



Malgré les précautions prises par Meta, ça n'a pas été suffisant. Le Diem a été confié à une organisation indépendante basée à Genève, soutenu au départ par des dizaines d'entreprises et de poids lourds du secteur financier. Mais très rapidement, des fissures sont apparues : Visa, MasterCard et PayPal ont quitté le navire, l'ampleur du projet a été réduite et les craintes suscitées par le Diem ont poussé les régulateurs à faire pression.