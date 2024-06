Meta accusé d’utilisation illégale de données personnelles pour l’IA

Le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse concernant l’utilisation des données personnelles. Selon l’association viennoise NOYB (None of Your Business), Meta prévoit d’utiliser les données de ses utilisateurs dans un programme d’intelligence artificielle (IA), sans leur consentement. Une pratique que l’ONG juge illégale et pour laquelle elle demande une intervention urgente des autorités de protection des données dans onze pays européens.



Meta envisage d’utiliser l’ensemble des données collectées auprès de ses utilisateurs depuis 2007 pour entraîner ses modèles d’IA. Cette initiative va bien au-delà de l’utilisation des seules données publiques, comme le souligne NOYB. « Ils disent en substance qu’ils peuvent utiliser n’importe quelle donnée de n’importe quelle source pour n’importe quel objectif et les mettre à la disposition de n’importe qui dans le monde », dénonce Max Schrems, fondateur de l’ONG.