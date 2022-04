Meta (ex Facebook) rassure au premier trimestre

Meta a engrangé un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 7% par rapport à la même période il y a un an. Le bénéfice net est lui en très net recul de 21%, à 7,47 milliards. De plus, le groupe (qui inclut Facebook, Instagram et WhatsApp) n'a pas perdu d'utilisateurs malgré une alerte pour février : Meta perdait environ un million d'utilisateurs quotidiens actifs.



Avec 1,96 milliard d'utilisateurs quotidiens et 3,6 milliards d'utilisateurs d'au moins une plateforme de l'entreprise, Meta peut se rassurer puisque ces chiffres sont en très légère croissance. C'est d'ailleurs ce qu'ont retenu les investisseurs, le titre du groupe ayant gagné quasiment 20% après la clôture de Wall Street.