Meta supprime 10.000 postes supplémentaires

En fin d'année dernière, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et patron de Meta, annonçait 11.000 licenciements au sein du groupe sans promettre que cette saignée sera la seule que subiront les effectifs. Et de fait, il a de nouveau taillé dans le vif avec une nouvelle charrette de 10.000 postes supplémentaires ! Une véritable saignée qui va réduire les effectifs de 24%.



« Dans l'ensemble, nous prévoyons de réduire la taille de nos équipes d'environ 10.000 personnes et d'annuler l'embauche de 5.000 nouveaux postes pas encore pourvus », explique Mark Zuckerberg dans un billet Facebook. Les dirigeants des entités annonceront les plans de restructuration durant les deux prochains mois, a-t-il précisé. Des projets « moins prioritaires » seront annulés et les taux d'embauche réduits. « Ce sera difficile et nous ne pouvons y échapper », assure-t-il.