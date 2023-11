Météo : plus d’un milliard de dégâts pour Ciaran et Domingos

Avec plus d’un milliard de dégâts, Ciaran, et en moindre mesure Domingos, ont durement frappé le pays. Mais ces tempêtes sont loin d’être comparables à celles de 1999 qui restent les plus chères de l’histoire moderne de la France. Les tempêtes Lothar et Martin de 1999 avaient fait exploser les compteurs, avec des dégâts ajustés à l'inflation d'environ 13,8 milliards d'euros. Un niveau heureusement jamais égalé depuis.



Elles sont suivies par les tempêtes de 1990 (Daria, Herta, Vivian) avec 3,4 milliards, Klaus et Quinten en 2009 avec 2,6 milliards, et Xynthia en 2010 avec 2 milliards. Plus récemment, la tempête Alex en 2020 a également causé des dégâts significatifs, s'élevant à au moins un milliard d'euros.



Malheureusement, Ciaran et Domingos ont causé des drames. La tempête Ciaran, en particulier, a été tragique, entraînant la mort de deux personnes et blessant 47 autres. Domingos, bien que moins destructrice, a fait des blessés légers. Et il ne faut pas oublier que cette météo catastrophique a perturbé la vie quotidienne de milliers de personnes. Coupures de courant, inondations, dégâts matériels à foison...