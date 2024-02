Michel-Édouard Leclerc prévoit des « sanctions » pour son enseigne

La grogne des agriculteurs fin janvier a mis en lumière les tensions entre les différents acteurs du secteur. Michel-Édouard Leclerc pointe du doigt la majorité présidentielle et certains députés pour avoir incité les agriculteurs à manifester devant les grandes surfaces, plutôt que de cibler les industriels ou la restauration collective.



Malgré une reconnaissance partielle de responsabilité, notamment en ce qui concerne la participation aux discussions législatives, Michel-Édouard Leclerc critique l'action des pouvoirs publics et certains choix politiques qui, selon lui, divisent plus qu'ils ne concilient.



Face aux critiques concernant les marges et les méthodes du groupe, Michel-Édouard Leclerc met en avant la politique de réduction des marges et de baisse des prix pratiquée par son groupe. Il souligne l'effort pour maintenir un équilibre entre soutien au pouvoir d'achat et transition écologique, cette dernière étant présentée comme un facteur d'inflation structurelle inévitable : « La transition écologique va coûter très cher et provoquer une inflation structurelle pour au moins dix ans ».