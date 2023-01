Michel-Edouard Leclerc : un pic des prix dans les rayons avant l'été

Alerte aux prix élevés ! Dans une interview au Journal du Dimanche, Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des magasins du même nom, a confirmé sa prédiction de « tsunami inflationniste » en donnant des précisions. « En tant que distributeurs, nous savons trois à quatre mois à l’avance comment les prix vont évoluer à travers nos centrales d’achats », a-t-il expliqué.



Résultat ? « L’inflation va continuer au moins pendant les six premiers mois de l’année et devrait atteindre un sommet entre avril et juin », prédit-il. La période avant l'été risque donc d'être difficile pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Le dirigeant rappelle que « la hausse des prix alimentaires dans la distribution a atteint en moyenne 12 % en 2022 dans les hypermarchés ». Il faut simplement espérer qu'après ce plafond, les prix finiront par redescendre…