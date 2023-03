Michel-Edouard Leclerc : une inflation « légitime » sur dix ans

Une « nouvelle économie » qui va coûter « plus cher à produire », indique-t-il. « On va rentrer dans une période, sur dix ans, où acheter une voiture, même électrique, va coûter forcément plus cher ». Pour les consommateurs, c'est forcément une mauvaise nouvelle, mais pour l'ensemble de l'économie et pour la société en général, ce sera mieux : « On va vendre des produits plus vertueux, peut-être bio, vegan, c'est là où on va avoir un rôle à jouer ».



Pour Michel-Edouard Leclerc, il y aura certes une inflation, « mais elle sera plus légitime, ce ne sera pas de la spéculation ». Contrairement, peut-être, à ce qui se passe depuis l'an dernier… « Quand tout va coûter plus cher à produire, c'est là où il faudra la rendre la plus accessible », ajoute-t-il à l'adresse de l'ensemble de la grande distribution.