Michel-Édouard Leclerc va prendre sur ses marges pour lisser l'inflation

Michel-Édouard Leclerc a également annoncé qu'il comptait « prendre sur [ses] marges, lisser et faire des contrats à long terme » afin que le consommateur ressente moins l'impact de la hausse des prix. Il dénonce aussi les résultats « mirobolants » de l'armateur français CMA-CGM dont les prix ont fortement augmenté : « Je trouve bizarre d’augmenter les factures quand on affiche des résultats de 30 milliards par trimestre. Il ne faut pas laisser passer cette inflation ».



Sur le plan de l'emploi, le dirigeant a annoncé la création de « 3.000 emplois cette année » dans le secteur de l'alimentation et de l'informatique. Mais il convient que le travail ne paie pas assez : « Le revenu du travail ne permet pas à un jeune couple aujourd'hui d'acheter dignement un appartement ». Il se dit pour une augmentation et la libération des autres charges sur le salaire.