Microsoft surpasse Apple en Bourse

Apple a souffert d'un mauvais début d'année pour les ventes d'iPhone en Chine, un marché crucial représentant environ 20% de ses revenus. Selon une note de Jefferies citée par CNBC, les ventes d'iPhone ont chuté de 30% en Chine lors de la première semaine de janvier 2024. Le groupe à la pomme a également subi un léger revers sur la commercialisation de son Apple Watch et souffre d’un marché du smartphone de plus en plus concurrentiel et saturé.



Microsoft, de son côté, a capitalisé sur l'intelligence artificielle (IA) générative, un domaine dans lequel Apple est moins exposé. L'investissement de Microsoft dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, et l'intégration de l'IA dans ses produits phares comme Bing et Azure ont stimulé sa croissance. Microsoft avait en effet investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, et a même tenté de débaucher Sam Altman, son fondateur, fin 2023.



Finalement, le 12 janvier 2024, Apple a retrouvé sa couronne sur fond d’échanges hors séance. Mais Microsoft continue de talonner son concurrent, et pourrait bien profiter de son avance sur l’IA pour devenir, et rester, numéro 1.